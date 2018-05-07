تميزت بقوة تأثيرها في الجمهور.. كلمات أغنية "في سجن خوف" لـ أحمد سعد

تعد كلمات أغنية "في سجن خوف" من الكلمات المعبرة والتى يبحث عنها الكثير من محبى الفنان احمد سعد الذى يتميز بجمال صوته المميز، واليكم من خلال هذه المقالة كلمات اغنية احمد سعد فى سجن خوف مكتوبة كاملة، حتى يسهل على جمهور المطرب احمد سعد معرفة اغنيته المميزة التى اطلقها على قناته فى اليوتيوب، حيث تتميز كلمات اغنية احمد فى سجن خوف لأنها مؤثرة الى حد كبير فمنذ اطلاق المطرب احمد سعد اغنية فى سجن خوف على اليوتيوب الا وقد حققت الأغنية مئات الألاف من المشاهدات فى الساعات الأولى من اطلاقها، وقد صعدت أغنية فى سجن خوف للمطرب احمد سعد الى ترند الأكثر مشاهدة.





وتقول كلمات الأغنية:

مسنود على ضلي وبداري في دمعتي في الدنيا ماشي تملي تكسرني الظروف معرفش ليه الشمس خاصمت عتمتي وكأني أعمى في وسط ناس قدرت تشوف ظلموني ناس فكرت هكسب ودهم ناس عشمتني بأرض مفروشة بحرير غمضت عيني فتحتها على غدرهم دول ناس مفيش منهم رجا ولا أي خير وأنا مطحون ومحدش عارف أنا الغلبان ولا عنديش ضهر عايش في حالي لكني خايف بنام واصحى عايش بالقهر زمان بيفوت مالوش عزيز وناس قسيت مفيش تميز بيستقوا على الغلبان وده اللي يهد واللي يغيظ وضاع عمري على أوهام وبتصبر بأي كلام وأسوء حاجة في الأيام في وقت الظلم مبتمشيش ليه تملي فيكوا اطلع مخدوع ليه ذلتوني بفقر وجوع صوت الضمير مبقاش مسموع خيط الأمل في الناس مقطوع آسف مفيش عندي اختيارات وصل الجحود لأعلى الدرجات ظلموني مش مرة دي مرات ديما ًفي برد الحزن ببات ليه كل واحد في الحياة مش شايف ان فيه ناس معاه وعشان ينول اللي في مناه لازم يغرق ناس معاه قطر السنين بيفوت بيفوت وكل شيء بيعيش بيموت وعشان كده مش هقبل أعيش في سجن خوف قضبانه سكوت لَيّهُ تَمَلِّي فيكوا أُطْلِع مخدوع لَيّهُ ذلتوني بِفَقْر وَجُوع صَوَّتَ الضَمِير مبقاش مَسْمُوع خَيْط الأَمَل ڤِي الناس مَقْطُوع

وتتميز كلمات اغنية فى سجن خوف للمطرب احمد سعد بقوة تأثيرها فى الجمهور وخاصة من متابعيه من الجمهور على مواقع التواصل الأجتماعى على مواقع السوشيال ميديا، وهي من كلمات أحمد طنطاوى، و غناء وألحان أحمد سعد، و توزيع أشرف البرنس.