القصة الكاملة لنقل توفيق عكاشة للمستشفي وأول ظهور له بعد الزواج

حياة الدرديرى





وأضافت الاعلامية حياة الدرديرى بيان علي الموقع الرسمي لقناة الفراعين علي الفيس بوك انها في اجازة أسبوعية سعيدة مع زوجها و يستعدان هما وفريق العمل علي افتتاح قناة الفراعين وأشارت انها ليست الأخيرة التي تخرج عليها الإشاعات ولكن أخرجت هذا البيان ليتوقف هذا الخبر الكاذب.



وقد نفي أيضا الصحفي عز الاطروش من إدارة قناة الفراعين حقيقة نقل توفيق عكاشة للمستشفى بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية وان الإعلامي في حاله صحية جيدة، وكل ما تتداوله مواقع التواصل هو غير صحيح، وقد احتفل الإعلامي توفيق عكاشة مساء أمس بزفافه علي الاعلامية حياة الدرديري وهي مقدمة برنامج مصر اليوم التي كانت تقدمه علي قناة الفراعين.



وقد تم هذا بعد يومين فقط من إعلان عقد قران الاعلامي توفيق عكاشة علي حياة الدرديري وقد تم هذا في مدينة بدر بمحافظة البحيرة بمنزل العائلة وعدد قليل من الأقارب بحضور اخوها اسلام الدرديري ووالدها فاروق عبد المنعم الدرديري وقد احتفلا في يوم الاثنين 2 يوليو في أحد المراكب في النيل وعدد قليل من الأصدقاء والأقارب.



فيما تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة للإعلامي توفيق عكاشة برفقة زوجته الإعلامية حياة الدرديري، وهما يقضيان شهر العسل في الساحل الشمالي.

نفت الإعلاميةزوجة الإعلامي توفيق عكاشة ما تداولته المواقع والوسائل الإعلامية حول نقل زوجها إلى أحد المستشفيات وأكدت أن زوجها في كامل صحته إنها مستاءة بسبب كثرة الشائعات علي هذا الخبر.