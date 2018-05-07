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محمد الغيطي يظهر بـ"شيكارة" على الهواء ويهديها للحكومة (فيديو)

الخميس 05/يوليه/2018 - 01:21 ص
محمد الغيطي يظهر بـشيكارة على الهواء ويهديها للحكومة (فيديو)
محمد الغيطي
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نعيم يوسف
 
ظهر الإعلامي محمد الغيطي، في برنامجه "صح النوم"، المذاع على قناة LTC الفضائية، الأربعاء، يحمل "شيكارة"، مليئة برسائل وخطابات متحدي الإعاقة يشرحون فيها مشاكلهم وما يتعرضون له.

وقال "الغيطي"، إن هذا العام هو عام متحدي الإعاقة كما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولكن الحكومة في واد، والرئيس في واد أخر، متسائلا: "هل تستطيع الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن أن تنام؟؟؟ عملتوا إية لمتحدي الإعاقة؟؟".

وأشار إلى أن الكثير من المعاقين غيروا البشرية مثل بيتهوفن، ومخترع البنسلين، ومخترع البنج، مؤكدا أن المعاق يشارك في صنع الحياة، مؤكدا أنه يهدي هذه الـ"شيكارة" لرئيس الحكومة.
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