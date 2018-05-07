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أستاذ بـ إعلام القاهرة: قرار حظر النشر في قضية مستشفى 57357 "غير مفهوم"

الخميس 05/يوليه/2018 - 01:15 ص
أستاذ بـ إعلام القاهرة: قرار حظر النشر في قضية مستشفى 57357 غير مفهوم
الدكتور محمد المرسي
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قال الدكتور محمد المرسي أستاذ الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إن قرار المجلس الأعلى للإعلام بحظر النشر في قضية مستشفى 57357، موقف غير مفهوم وغير واضح من المجلس.

وأضاف عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "ربما يستند المجلس إلى مخالفات مهنية أو أخلاقية تخوض في سمعة الآخرين رغم أن ما تم نشره كان موثقا بالأرقام ويستدعي تحقيقا عاجلا من الجهات المعنية، وأن كان الهدف هو إتاحة الفرصة للتحقيقات دون تأثير علي مجرياتها فان جهات التحقيق هى أدرى بما يؤثر عليها ليصدر قرار الحظر منها في حال قناعتها بذلك".

وتابع: "نأمل في تفسير واضح لهذا القرار ومبررات إصداره لأن حالات حظر النشر بشكل عام يجب أن تكون في أضيق الحدود وخاصة ما يتعلق منها بالأمن القومي ويصدر بها قرار من النائب العام أما المجلس الأعلى للإعلام فلديه مهام آخرى غاية في الأهمية لا أعتقد ان من بينها حظر النشر في قضايا معينة!!".

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