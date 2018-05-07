٨ معلومات عن يحيى العلمي في ذكرى ميلاده

تحل، اليوم الخميس، الذكرى السابعة والسبعين على ميلاد المخرج الراحل يحيى العلمي.





وفي السطور المقبلة، يستعرض "الفجر الفني" ٨ معلومات عنه.





١-ولد العلمي في الخامس من يوليو ١٩٤١ في الزقازيق.

٢-تخرج في كلية الحقوق مطلع الستينات.

٣-بعد تخرجه، فضل الاتجاه إلى العمل بالسينما والتلفزيون.

٤-شكل مع المخرجين محمد فاضل وإسماعيل عبد الحافظ نجوم الجيل الثاني من مخرجي التلفزيون المصري.

٥-أخرج العلمي في مسيرته الفنية قرابة ال٣٠ فيلمًا أشهرها: "خائفة من شيء ما" و"طائر الليل الحزين" و"تزوير في أوراق رسمية".





٦-من أنجح أعماله التلفزيونية مسلسلات "رأفت الهجان"، و"لا"، و"الأيام".





٧-حصل على العديد من الجوائز الهامة، منها: "جائزة الدولة التشجيعية في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة 1982، جائزة الإنتاج من التليفزيون 1982، جائزة مهرجان التراشيل الألماني واتحاد الإذاعات الأفريقية 1985".





٨-توفي يحيى العلمي في 19 يناير 2002 عن عمر يناهز 61 عامًا بعد صراع مع المرض.