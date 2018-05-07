أول تعليق من أحمد شوبير بعد انسحاب شركة صلة من رعاية الأهلي
الخميس 05/يوليه/2018 - 01:11 ص
عمر عبد العزيز
أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن انسحاب شركة صلة من رعاية النادي الأهلي يعد مفاجئة كبرى وغير متوقعة.
وقال شوبير خلال برنامجه التليفزيوني "مع شوبير"
على فضائية "صدى البلد": "انسحاب صلة يعد صدمة، لأن الأهلي قيمة كبيرة
جداً، ولا يصح أن يحدث معه ذلك".
وأضاف: "الأهلي كبير وسيظل كبير، وأي أحد يريد الاستثمار
في الكرة المصرية ويتجه للنادي الأهلي يكون هو المستفيد".
وواصل: "على شركة صلة التروي والهدوء، لأنني متأكد أن
انسحاب صلة جاء بعد تسرع شديد".
وتابع: "شركة بريزنتيشن تبذل مجهودات رائعة في الرياضة
المصرية، وتستطيع خلافة صلة في رعاية النادي الأهلي".
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