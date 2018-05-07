إصابة 6 أشخاص في حريق بسوهاج

أصيب 6 أشخاص بحروق وإختناقات إثر نشوب حريق في 4 منازل وأحواش لتربية الماشية بنجع الرزيقات بمركز العسيرات، وتم نقل المصابين لمستشفيات سوهاج العام والمنشاه المركزي.



انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات إدارة الحماية المدنية، وبالفحص تبين نشوب حريق بمنزل ملك حمدي أحمد علي أبو طالب 19 عامًا عامل ويقيم بذات الناحية وامتدت النيران لمنزل وحوشين مجاورين ملك كل من عادل علي رضوان 48 عامًا عامل ورزيقي البدري رزيقي 22 عامًا عامل ومحمد صالح سعد الدين 35 عامًا عامل، وتم السيطرة علي الحريق وإخماده



نتج عن الحريق إصابة 3 أشخاص بحالة إختناق و3 أشخاص بحروق سطحية متفرقة بالجسم أثناء محاولتهم استخراج الماشية الخاصة بهم وصرح لهم بالخروج عقب تلقيهم الإسعافات اللازمه بسؤال المذكورين قرروا بمضمون ما تقدم وأن الحريق نتج عن تطاير شرر من فرن بلدي بمنزل الأول وأضافوا بنفوق عدد 3 رأس ماشية وعدد1 دابة وأحتراق بعض المنقولات المنزلية ونفوا الشبهة الجنائية.



تم أخطار الإدارة البيطرية بالعسيرات لإتخاذ اللازم أخطـــرت الأدلــة الجنائيــة للمعاينــة الفنية وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1220 إداري المركز لسنة 2018.