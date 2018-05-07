ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مكرم محمد: لست منحازًا لـ57357.. و"أنا ماليش رأي نهائي"

الخميس 05/يوليه/2018 - 02:09 ص
مكرم محمد: لست منحازًا لـ57357.. وأنا ماليش رأي نهائي
مكرم محمد
طباعة
نعيم يوسف
 
قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إن مستشفى 57357، أيا كانت أوضاعها فهى صرح طبي، وهذه حقيقة واقعة، وليس معنى هذا أنه منحاز للمستشفى أو أن ما قاله النقاد عنها خطأ، لافتا إلى أن منع النشر كان يتمنى أن يكون مناشدة وليس قرار.

وأضاف "محمد"، في مداخلة مع برنامج "مصر النهاردة" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون، الأربعاء، أن هناك لجنة قضائية تحقق في الموضوع وستفصل فيه، وليس لدينا جديد نقوله، ولو هناك أمور جديدة سيتم نشرها.

وتابع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن كل من انتقدو لهم الاحترام، مؤكدا: "أنا ماليش رأي نهائي في الموضوع"، مضيفا: "مبقاش فاضل غير أنهم يقطعوا هدوم بعض"، مشددا على أن المؤسسات الهامة ليست معفية من النقد.
المزيد عن: منع النشر مكرم محمد أحمد مستشفى اخبار مصر 57357
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/5/2018 2:30:03 AM