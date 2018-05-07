مكرم محمد: لست منحازًا لـ57357.. و"أنا ماليش رأي نهائي"



وأضاف "محمد"، في مداخلة مع برنامج "مصر النهاردة" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون، الأربعاء، أن هناك لجنة قضائية تحقق في الموضوع وستفصل فيه، وليس لدينا جديد نقوله، ولو هناك أمور جديدة سيتم نشرها.



وتابع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن كل من انتقدو لهم الاحترام، مؤكدا: "أنا ماليش رأي نهائي في الموضوع"، مضيفا: "مبقاش فاضل غير أنهم يقطعوا هدوم بعض"، مشددا على أن المؤسسات الهامة ليست معفية من النقد.

قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إن مستشفى 57357، أيا كانت أوضاعها فهى صرح طبي، وهذه حقيقة واقعة، وليس معنى هذا أنه منحاز للمستشفى أو أن ما قاله النقاد عنها خطأ، لافتا إلى أن منع النشر كان يتمنى أن يكون مناشدة وليس قرار.