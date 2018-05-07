صحيفة إسبانية تكشف أسباب رحيل رونالدو عن الريال

أكدت صحيفة "الماركا" الإسبانية أن كريستيانو رونالدو قرر الرحيل عن ريال مدريد في يناير الماضي، بعدما شعر بعدم التقدير من جهة إدارة الملكي.

يرى كريستيانو أن السعر الذي وضعه النادي من أجله في يناير هو إجبار منهم على رحيله قائلًا: "إذا كنت أُساوي لديهم 100 مليون فإنهم لا يريدونني"، وذلك حسبما ذكرت الماركا.

كما قالت الصحيفة الإسبانية، أن رونالدو أراد الاعتزال في ريال مدريد وكان هذا حُلمه، اللعب حتى سن 41 عاما قد يكون مزحة لكن ليس في عقلية أكثر لاعب احترافية في العالم.

وزعمت الصحيفة أن كريستيانو كان سعيدًا في ريال مدريد ولكن في يومٍ من أيام يناير 2018 وبسبب شعوره بأن فلورنتينو بيريز أخلف وعده بتحسين عقده أُصيب بخيبة أمل.

وتابعت: "في النادي كانوا يقولون عن مستقبل كريستيانو رونالدو؛ أنه لن يدفع له أي نادٍ بسن 33 عام المبلغ الذي دفعوه من أجله".

جدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو قريب من الانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي مقابل 100 مليون يورو.