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أحمد موسى عن تهنئة "السقا" لـ"أبو تريكة": بتورط نفسك ليه؟ (فيديو)

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 11:54 م
أحمد موسى عن تهنئة السقا لـأبو تريكة: بتورط نفسك ليه؟ (فيديو)
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صلاح حسن
 
قال الإعلامي أحمد موسى، إن اللاعب محمد أبو تريكة مول الإرهابيين في رابعة ورفض السلام على قيادات القوات المسلحة، والمشير محمد حسين طنطاوي، وكل ما حدث في قضيته هو براءة في قضية واحدة من عدة قضايا. 

وعلقّ في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" على تهنئة الفنان أحمد السقا للنجم محمد أبو تريكة، بعد إزالة اسمه من قوائم الإرهاب، مشيرًا إلى أن السقا يورط نفسه بالمباركة لأبو تريكة.

يُذكر أن نيابة النقض أوصت في رأيها الاستشاري بإلغاء قرار إدراج أبو تريكة على قوائم الإرهاب، وإعادة نظر القرار أمام دائرة جنايات أخرى.

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