سامح شكري: الشعب الفلسطيني يستحق أن يكون له دولته

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر تسعى في القضية الفلسطينية إلى إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، مؤكدًا أن هناك سلسلة طويلة من المفاوضات إضافة إلى اتفاق "أوسلوا"، موضحًا أن كل ذلك يجعلنا نصل إلى حل الدولتين.



وأضاف "شكري"، خلال حواره ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أنه يجب أن ننهي هذا الصراع لتحقيق الاستقرار والتقدم للمنطقة.



وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني يستحق أن يكون له دولته وحقوقه مكفولة بحكم الشرعية الدولية، وذلك من خلال المفاوضات.