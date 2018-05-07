زلزال بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر يضرب لبنان

تعرض لبنان، اليوم الأربعاء، لهزة أرضية شعر بها عدد كبير من سكان الجنوب اللبناني وبيروت، من دون أن يتم الإبلاغ عن أية أضرار، بحسب ما نقلته عنه الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.





قال مسئول شبكة رصد الزلازل في مركز البحوث العلمية، أن هزة أرضية مصدرها منطقة بحيرة طبريا حصلت عند العاشرة من مساء اليوم، وهي بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر، مضيفا: "شعر بالهزة الأرضية سكان العديد من المناطق اللبنانية ولا سيما بيروت والجنوب والبقاع وجبل لبنان"، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية، التي أشارت إلى حديثه عن هزات ارتدادية.





وسجلت المراصد في لبنان والشرق الأدنى نشاطا للفوالق الزلزالية بمعدل 500 هزة شهريا، لا تتعدى قوة أكبرها 3.5 درجات على مقياس ريختر.





ومن تاريخ الزلازل على فوالق البحر الميت – سرغايا "البقاع اللبناني" والبحر الميت — اليمونة "لبقاع" وتفرعاته، وأبرزها فالق روم في جنوب لبنان، والفالق البحري مقابل الشواطئ اللبنانية، حيث سجل حدوث زلزال في العام 551 دمرت فيه بيروت وبعض المدن الساحلية، وآخر في العام 1202 وثالث في العام 1758.





أما أكبر الزلازل التي سجلت في لبنان فكان في مارس عام 1956، حيث بلغت قوته 6 درجات على قياس ريختر، وأدى إلى مقتل 140 شخصًا وجرح نحو 500، وتشريد عشرة آلاف آخرين، وتدمير ستة آلاف وحدة سكنية.



