تعرف على التفاصيل الكاملة لقرارات مجلس إدارة الأهلي

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي؛ برئاسة الكابتن محمود الخطيب؛ في اجتماعه، الذي عُقد اليوم، الأربعاء، بمقر النادي بالجزيرة..

- اعتماد توصية لجنة الكرة والجهاز الفني بالموافقة على بيّع المهاجم المغربي؛ وليد أزارو. والاستمرار في عملية التفاوض مع النادي الصيني، بعد موافقة الجهاز الفني؛ بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

- مقاضاة المدرب البرتغالي؛ جوزيه جوميز، وجهازه المعاون؛ بعد التراجع عن إتمام اتفاقهم السابق بالموافقة على تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.. مع تحريك دعوى قضائية في الاتحاد الدولي لكرة القدم، للحصول على حقوق النادي المالية؛ وفقًا لشروط وبنود التعاقد.

- الموافقة على إعارة أحمد رمضان «بيكهام»، لمدة موسم واحد، بالإضافة إلى الموافقة على ضمّ «مصطفى البدري»، لاعب أسوان، مقابل مليون ونصف المليون جنيه.. بالإضافة إلى الموافقة على ضمّ اللاعب «حسون محمد»، مواليد 2000، من نادي صيد المحلة.

- اعتماد التصوّر المقدم من الدكتور سعد شلبي، مستشار التسويق لمجلس الإدارة؛ لهيكلة إدارة التسويق بالنادي. متضمنًا تقسيمًا جديدًا للإدارة وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الأهلي في عقدي الرعاية والبثّ؛ والذي بلغ مليار جنيه، بما يضمن تحقيق نقلة تسويقية جديدة، للحصول على أكبر عائد للنادي.. مع الاستعانة بالكوادر التسويقية المميزة في هذا المجال؛ من أجل ضمان تحقيق طفرة تسويقية تليق بالنادي الأهلي، ومكانته.

- تكليف اللجنة الهندسية بالنادي بتقديم برنامج زمني أسبوعيًا، متضمنًا حجم الإنجازات في العملية الإنشائية، التي يشهدها الأهلي؛ سواء في مقر الجزيرة أو فرعي مدينة نصر والشيخ زايد؛ ورفع توصية بهذا الشأن للمكتب التنفيذي؛ تمهيدًا لعرضها على مجلس الإدارة، لضمان الانتهاء من المشروعات الإنشائية، في غضون خمسة أشهر قادمة؛ وفقًا لـ«برنامج عائلة الأهلي».

- اعتماد الدراسة المقدمة من لجنة تحديث نُظُم حضور المباريات وتأمين الجماهير؛ برئاسة المهندس خالد مرتجي. وعضوية طارق قنديل، والدكتور مهند مجدي والمهندس محمد سراج الدين؛ أعضاء مجلس الإدارة ومحمد مرجان المدير التنفيذي.. بما يضمن عودة الجماهير وفق أسس محددة، تضمن سلامتها، مع استخراج بطاقة لحضور المباريات مدوّنًا بها كافة المعلومات الخاصة بالجماهير.. خاصّة وأن هذا الملف يأتي ضمن أولويات مجلس الإدارة في سعيّه الكامل لعودة الجماهير من جديد، كما أنه جاء في مقدمة اللقاء الذي جمع مجلس إدارة النادي؛ برئاسة الكابتن محمود الخطيب؛ مع الدكتور أشرف صبحي؛ وزير الشباب والرياضة، خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها المجلس للوزارة.

- تكليف رؤوف عبدالقادر، مدير النشاط الرياضي؛ بتوجيه التهنئة لأبطال النادي الأهلي الحاصلين على ميداليات في دورة ألعاب البحر المتوسط الأخيرة، والتي أقيمت مؤخرًا بـ«إسبانيا»؛ وهم: دينا مشرف؛ الفائزة بالذهبية في تنس الطاولة. وعلي خلف الله؛ الفائز بالبرونزية في السباحة. وجيانا فاروق؛ الفائزة بالفضية في الكاراتيه.. مع تكليف مدير النشاط الرياضي بالتواصل مع الاتحادات الثلاثة لهؤلاء اللاعبين، للنظر فيما يحتاجونه؛ استعدادًا لدورة الألعاب الأوليمبية -- طوكيو 2020.

- اعتماد تشكيل قطاع الناشئين، وأكاديمية النادي لكرة القدم.

- اعتماد العلاوة التي أقرّتها الدولة لجميع الموظفين بالنادي؛ اعتبارًا من أول يوليو الجاري.

- الموافقة على التجديد لجميع المديرين بالنادي؛ لمدة 6 أشهر.. في إطار التقييم المستمر، مع توجيه الشُكر للجميع على الجهد المبذول خلال الفترة الماضية.

- تكليف «محمد فتحي» بالإشراف على الإدارة القانونية بالنادي.

- الموافقة على إنشاء 15 منفذًا جديدًا في الفروع الثلاثة؛ لتوفير الخدمة اللائقة للأعضاء.

- اعتبار الجلسة ممتدة لحين تحديد الموعد المقبل لاجتماع مجلس الإدارة.