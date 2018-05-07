"شوبير" يكشف تفاصيل مثيرة عن مكالمة تركي آل الشيخ

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن مجلس إدارة النادي الأهلي منح المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية، الرئاسة الشرفية للقلعة الحمراء، بعدما أبدى رغبته في دعم النادي فنيًا وإنشائيًا "مدينة الأهلي الرياضية".

وقال شوبير خلال برنامجه التليفزيوني "مع شوبير" علي فضائية "صدي البلد": "تركي آل الشيخ عرض بنفسه أن يجلب لاعبين عالميين، وأن يتعاقد مع مدير فني عالمي بعد تدهور نتائج الفريق بنهاية الموسم الماضي، ولكن النادي رفض ذلك".

وأضاف: "طالبت تركي آل الشيخ بمحاولة الإبقاء على المغربي وليد أزارو، لأنني أعلم أن أي أهلاوي ليس سعيدًا برحيله".

وأشار بقوله: "وقوف هذا البرنامج بجانب مجلس إدارة النادي الأهلي، لن يمنعنا من انتقاده عندما يخطأ، وكثيراً ما انتقدنا عدة قرارات له".

وواصل: "تركي آل الشيخ تنازل عن رئاسته الشرفية للنادي الأهلي بعد حدوث المشاكل الأخيرة، ولكن لما ظهرت بوادر لاصلاح الأمور وإمكانية عودة العلاقات بين آل الشيخ والأهلي غضب الكثيرين".

وتابع: "بعد كل المشاكل التي حدثت بين تركي آل الشيخ والنادي الأهلي، جنحت جميع الأطراف إلي السلم، ولكن هناك البعض لا يريدون الإستقرار أو تحسن الأمور".

واستطرد: "نعلم جميعاً أن النادي الأهلي وجماهيره لن يقبلوا أن يتدخل أحد في شؤونه الإدارية والسيادية".

واستنكر بقوله: "لم أتوسل مطلقاً لتركي من أجل دعم النادي الأهلي، ونحن نعلم أن الأهلي والزمالك علي مدار التاريخ، يكون لهم رجال أعمال يدعمونهم".

وأكد بقوله: "حاولنا فقط أن نلم الشمل بين النادي الأهلي وتركي آل الشيخ، وهدفنا هو خدمة النادي ومجلس إدارته عن قناعات تامة بذلك".

وأردف: "هجوم مواقع التواصل الاجتماعي لن يوقف مساعينا في العمل على ما نراه في صالح الأهلي والكرة المصرية".