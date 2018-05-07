تعرف على مهنة تاباريز مدرب أوروجواي قبل التدريب (صورة)

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة قديمة لأوسكار تاباريز المدير الفني لأوروجواي الحالي، وهو يعمل معلماً للمرحلة الإبتدائية قبل أن يدخل مجال كرة القدم، ليصبح بعدها لاعبًا غير مشهور وبعدها اتجه لمجال التدريب، ولهذا السبب لقبه هو المايسترو وتعني الأستاذ.

وتلعب الأوروجواي تحت قيادة تاباريز مباراة دور الثمانية أمام منتخب فرنسا يوم الجمعة المقبل، في بطولة كأس العالم روسيا 2018.