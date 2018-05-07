ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

تعرف على مهنة تاباريز مدرب أوروجواي قبل التدريب (صورة)

الخميس 05/يوليه/2018 - 12:01 ص
تعرف على مهنة تاباريز مدرب أوروجواي قبل التدريب (صورة)
تباريز
طباعة
ريهام عبد المحسن
 

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة قديمة لأوسكار تاباريز المدير الفني لأوروجواي الحالي، وهو يعمل معلماً للمرحلة الإبتدائية قبل أن يدخل مجال كرة القدم، ليصبح بعدها لاعبًا غير مشهور وبعدها اتجه لمجال التدريب، ولهذا السبب لقبه هو المايسترو وتعني الأستاذ.

 

وتلعب الأوروجواي تحت قيادة تاباريز مباراة دور الثمانية أمام منتخب فرنسا يوم الجمعة المقبل، في بطولة كأس العالم روسيا 2018.

تعرف على مهنة تاباريز مدرب أوروجواي قبل التدريب (صورة)
المزيد عن: رياضة تباريز بطولة كاس العالم الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من المسئول الأول عن سقوط منتخب مصر في المونديال؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/5/2018 12:50:01 AM