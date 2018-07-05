حالة الطقس اليوم الخميس 5/7/2018 في مصر والدول العربية

نقدم لكم توقعات حالة الجو فى مصر والدول العربية، اليوم الخميس ، فيتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.





حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية وعلى جنوب البلاد وجنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.





الطقس فى الأردن





نهاراً:

تستمر درجات الحرارة اعلى من مُعدلاتها العامة نسبةً لهذا الوقت من العام بحدود 2-3 درجات مئوية، وتسود أجواء صيفية اعتيادية إلى حارة نسبياً في أغلب المناطق، وتكون حارة في مناطق الاغوار والبحر الميت والعقبة اضافة الى المناطق الصحراوية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط مساءً على فترات.





في خليج العقبة، الرياح:

شمالية، مُعتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-30 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 27 درجة مئوية.





ليلاً:

تسود أجواء لطيفة إلى معتدلة في عموم المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.





الطقس فى فلسطين