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عاجل.. أحمد شوبير يوجه رسالة إلى مجلس الأهلي الحالي

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 11:51 م
عاجل.. أحمد شوبير يوجه رسالة إلى مجلس الأهلي الحالي
مجلس الأهلي
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عمر عبد العزيز
 

أشار الإعلامي أحمد شوبير، إلي أن وقوف برنامجه التلفزيوني "مع شوبير" بكل قوة مع مجلس الإدارة الحالي في الانتحابات لن يمنعه من انتقاده إذا أخطأ.

 

وقال شوبير خلال برنامجه التلفزيوني "مع شوبير" علي فضائية "صدي البلد": "أعلم جيدا صفتي كإعلامي وليس عضو مجلس إدارة في الأهلي أو متحدث رسمي له".

 

وأضاف: "أين الأزمة في مداخلة هذه النافذة مع "تركي آل الشيخ" رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في السعودية الشقيقة؟".

 

وواصل: "حاولنا لم الشمل وتقريب وجهات النظر بين مجلس إدارة الأهلي والسيد تركي آل الشيخ".

 

وتابع: "لا املك صفحة شخصية على الفيس بوك ولدي صفحة رسمية وتويتر فقط".

 

واستطرد: "كبار رجال الأعمال يدعمون الأندية العالمية وهذا أمر طبيعي".

 

وأكد بقوله: "تعاهدت مع المشاهدين على تقديم الانفرادات قبل الجميع".

 

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