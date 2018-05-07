مكرم محمد عن قرار وقف النشر في قضية مستشفى 57357: "مبقاش في حاجة تتقال"

قال الكاتب مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تعقيبًا على قرار المجلس وقف النشر فى قضية 57357، إن المستشفى أيًا كانت أوضاعها فهى صرح طبي هائل يقبل عدد كبير من الأطفال، وينجز نسب شفاء عالية، وهذا لا يعني الإنحياز لها أو تكذيب ما قاله النقاد.



وأضاف "أحمد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر النهاردة" على فضائية "مصر الأولى"، مساء الأربعاء: "قولنا مالدينا في هذه القضية، ولم يعد لدينا جديد لقوله، ولو هناك جديد سنضمن نشره، وعلينا إعطاء الفرصة للتحقيق في هذه القضية من قبل اللجنة القضائية التى لها الكلمة الفصل في هذه القضية".



وتابع: "نحترم كل من انتقدوا المستشفى فجميع مؤسسات الدولة ليست معفية من النقد، لكن مبقاش في حاجة تتقال، مبقاش فاضل غير أنهم يقطعوا هدوم بعض".

