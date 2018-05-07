فتح باب التسجيل لمنصة الجونة السينمائية

كشف مهرجان الجونة عن فتح باب تسجيل الاعتماد لمنصة الجونة السينمائي في دورته الثانية، والتي ستنطلق في الفترة من 22 إلي 27 سبتمبر 2018، وتهدف المنصة لدعم المشاريع السينمائية المصرية والعربية ومساعدتها على إيجاد الدعم الفني والمادي.





يحصل المعتمدون في "منصة الجونة السينمائية" على فرص المشاركة في جلسات نقاش المشاريع وحضور حفل توزيع جوائزها، الى جانب حضور فعاليات "جسر الجونة السينمائي" المتنوعة، كما سيتمكن ضيوف المنصة أيضاً من حضور محاضرات أأسأساتذة السينما والندوات وحلقات النقاش والورش المقدمة من عدد من صناع السينما العربية والدولية. كذلك سيتاح لمعتمدي المنصة مشاهدة عروض الأفلام، بعد حجز التذاكر المجانية لها.





تتألف منصة الجونة السينمائية من مبادرتين: "جسر الجونة السينمائي" وهو نقطة لقاء ومنبر للحوار ومنتدى لمختلف الأصوات السينمائية وجسر للتواصل بين السينمائيين العرب ونظرائهم الدوليين و"منطلق الجونة السينمائي" المعني بدعم مشاريع المخرجين العرب في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج.