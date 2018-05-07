وزير الخارجية: عقيدة "الإخوان" تعتمد على الإرهاب واتباع سياسة الإقصاء

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زياراته إلى الخارج يقوم بطرح الأوضاع المصرية بشكل شفاف وواضح، مشيرًا إلى أن هناك أطراف تتربص لمصر وتروج أخبار وشائعات بدون دلائل.



وأضاف "شكري"، خلال حواره ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأربعاء، أن نتيجة الانتخابات الرئاسية الماضية تعبر عن ثقة الشعب المصري في القيادة السياسية، لافتًا إلى أن عقيدة جماعة الإخوان تعتمد على الإرهاب والترويع واتباع سياسات الإقصاء.



وأكد وزير الخارجية، أن مصر تسعى لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي لتحقيق الاستقرار في المنطقة.