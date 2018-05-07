ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

وزير الخارجية: ألمانيا تريد توثيق التعاون مع مصر بشأن مكافحة الإرهاب

الخميس 05/يوليه/2018 - 02:10 ص
وزير الخارجية: ألمانيا تريد توثيق التعاون مع مصر بشأن مكافحة الإرهاب
سامح شكري
طباعة
أمنية فوزي
 
قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن ألمانيا تُقدر ما تقوم به مصر من جهود وتضحيات كثيرة للقضاء على الإرهاب.

وأضاف "شكري"، خلال حواره ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten"، الأربعاء، أن السياسة المصرية واضحة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى أن مصر تقوم بدحر الإرهاب ليست بالإجراءات الأمنية فقط، بل بتغير المفهوم والخطاب الديني.

وأكد وزير الخارجية، أن سياسات مصر متسقة مع مواقفها المعلنة، متابعًا: "ألمانيا تريد توثيق التعاون مع مصر بشأن مكافحة الإرهاب".
المزيد عن: مصر التوك شو اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/5/2018 2:20:03 AM