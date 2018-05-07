وزير الخارجية: ألمانيا تريد توثيق التعاون مع مصر بشأن مكافحة الإرهاب

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن ألمانيا تُقدر ما تقوم به مصر من جهود وتضحيات كثيرة للقضاء على الإرهاب.



وأضاف "شكري"، خلال حواره ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten"، الأربعاء، أن السياسة المصرية واضحة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى أن مصر تقوم بدحر الإرهاب ليست بالإجراءات الأمنية فقط، بل بتغير المفهوم والخطاب الديني.



وأكد وزير الخارجية، أن سياسات مصر متسقة مع مواقفها المعلنة، متابعًا: "ألمانيا تريد توثيق التعاون مع مصر بشأن مكافحة الإرهاب".