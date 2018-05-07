سامح شكري: ألمانيا تُقدر سياسات مصر في الإصلاح الاقتصادي

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن ألمانيا لديها تفهُم للدور الإيجابي التي تلعبه مصر من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة، مؤكدًا أن ألمانيا تُقدر سياسات مصر في الإصلاح الاقتصادي وتدعيم المواطن المصري.



وأضاف "شكري"، خلال حواره ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأربعاء، أن ألمانيا لديها قناعة كبيرة أن الاستقرار الذي تحققه مصر له أثره على الأوضاع الإقليمية، موضحًا أن هناك تعاون مع الجانب الألماني فيما يتعلق بقضايا الهجرة.



ونوه وزير الخارجية، إلى أنه تحدث مع الجانب الألماني حول استئناف العملية السلمية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية.