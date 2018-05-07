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وائل الإبراشي: "أبوتريكة" أخطأ في حق المشير طنطاوي ويجب أن يعتذر

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 11:44 م
وائل الإبراشي: أبوتريكة أخطأ في حق المشير طنطاوي ويجب أن يعتذر
أبوتريكة
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كساب أحمد
 
قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن الفترة الأخيرة شهدت مفاوضات غير قانونية بين الكابتن محمد أبوتريكة وبعض المسؤولين على عودته لمصر مقابل تقديمه إعتذار للمشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق، ولكن المفاوضات إنتهت بالفشل بسبب عدم تقديمه أي إعتذار.

وطالب "إلإبراشي"، خلال تقديمه برنامج"العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الأربعاء، أبو تريكة بالإعتذار عما بدر منه من إساءة للمشيرة حسين طنطاوي، لافتًا إلى أخطاء أبو تريكة يجب أن تصحح، معقبًا: "أتمنى إن أبو تريكة يلجأ لشجاعة الإعتذار".
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