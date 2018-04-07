الحلفاوي يكشف طريقة تحديد أجر الممثل

كشف الفنان نبيل الحلفاوي لمتابعيه طريقة تحديد أجر الممثل على أي عمل فني يشارك فيه سواء مسلسل أو فيلم أو أي عمل أخر.





ورد "الحلفاوي" على تسأول أحد متابعيه عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" فبعدما سأله أحد متابعيه ويدعى إسلام إبراهيم عن ذلك قائلا: "انا عاوز أسأل سؤال غريب شويه يا قبطان هو الفنان اللي زي حضرتك أو أي فنان تاني بيحدد المقابل المالي علي أساس ايه؟ يعني لاعب الكرة بيبقى علي أساس أنه هيلعب كذا سنة وكذا ماتش في الموسم إنما الفنان بيعمل مسلسل بياخد مقابل مادي علي أساس ايه بيتحدد؟ دائما مبدع بتويتاتك".





رد الفنان نيل الحلفاوي قائلا: "على أساس إنه بيعمل فيلم أو مسلسل. زمان كان الأجر حسب عدد الحلقات التي يظهر فيها. ثم انتهى هذا النظام... وطبعا في الحالتين يتفاوت الأجر حسب مكانة الممثل وشعبيته".