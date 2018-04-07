بلاكبيرى يُقدم فيديو جديد يستعرض مميزات الهاتف "KEY2" المنتظر

أصدرت شركة بلاكبيرى فيديو إرشادى جديد حول كيفية استخدام هاتفها الجديد بلاكبيرى KEY2، والذى من المنتظر أن يتوافر فى الولايات المتحدة بداية من 13 يوليو الجارى، حيث تبلغ مدة الفيديو حوالى 5 دقائق، ويستعرض كافة المميزات الموجودة بالهاتف بما فى ذلك لوحة المفاتيح الكاملة واختصاراتها.





ووفقا لما نشره موقع GSM الهندى، فإن الفيديو يعرض بعض مميزات الهاتف مثل Locker، وBlackBerry Hub، فضلا عن كيفية نقل المحتوى من هاتف المستخدم الحالى إلى أجهزة أخرى، كما توجد بعض اللقطات التى تشير إلى أن هاتف KEY2 لديه بالفعل مقبس سماعة رأس 3.5 ملم.





ويعتبر هاتف بلاكبيرى KEY2 هو الجيل الثانى من هاتف "KEY”، وهو يوفر تصميم كلاسيكى بشاشة لمسية ولوحة مفاتيح كاملة، حيث يمتلك شاشة LCD بقياس 4.5 بوصة، تعلو لوحة مفاتيح QWERTY كاملة، والتى يمكن استخدامها لبرمجة ما يصل إلى 52 اختصارًا.