مسؤول فلسطيني: وضعنا خطة الانتقال من السلطة إلى الدولة

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني "إن القيادة الفلسطينية عقدت اليوم الأربعاء، اجتماعاً تمهيداً لبحث الخطوات المقبلة فيما يتعلق بالقرصنة الإسرائيلية على أموال المقاصة الفلسطينية.





وأوضح مجدلاني، في تصريح خاص لـ24، أن "القيادة ستضع خطة للتخلص من المرحلة الانتقالية الحالية، والانتقال من السلطة الفلسطينية إلى الدولة"، مشيراً إلى أن القيادة شكلت لجنة لبحث كافة الخطوات بهذا الصدد.





وأضاف مجدلاني، أن "إسرائيل أنهت بقرارها الأخير المتعلق بالقرصنة على أموال المقاصة اتفاقية باريس الاقتصادية الموقعة مع السلطة الفلسطينية، وبالتالي فإن القيادة ستدرس كافة الاتفاقيات الموقعة، وستعمل على الرد بشدة على القرار الإسرائيلي".





ونوه مجدلاني، إلى أن القيادة الفلسطينية ستجري مشاورات عربية ودولية، للتصدي للقرار، ولن تسمح لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي بدون كلفة، مؤكداً أن منظمة التحرير لن تسمح بأن يمر القرار الإسرائيلي دون حساب.





ويذكر أن الكنيست الإسرائيلي قرر أمس الثلاثاء، خصم أموال ورواتب عائلات الشهداء والأسرى من أموال المقاصة الإسرائيلية وشكلت صندوقاً خاصة بتلك الأموال.