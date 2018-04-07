مصطفى الفقي: حان الوقت لاستكمال ثورة 30 يونيو بأن يكون هناك تداول ديمقراطي للسلطة

قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ينتوي إصلاح جاد حقيقي، وصارح الشعب قبل مجيئه وقال لهم: "هتتعبوا معايا بس المواطنين ملقطوش الفكرة"، مؤكدًا أن الرئيس السيسي اقتحم المشكلات ويعمل على اصلاح اقتصاده أضره حكام قبله.





وأضاف "الفقي"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر"على فضائية "mbc"، اليوم الأربعاء، أن خارطة الطريق للمستقبل قد تصطدم ببعض نصوص الدستور، لافتًا إلى أن من وضعوا الدستور ليس لديهم سوء نية على الإطلاق، لكنهم لم يضعوا في أذهانهم أن مصر حالة خاصة، بعيدًا عن أمريكا وأوروبا.





وشدد، على أنه حان الوقت لإستكمال ثورة 30 يونيو بان يكون هناك تداول ديمقراطي للسلطة، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي أكد أنه لامساس بالدستور.



