ويليان يحسم موقفه من الانتقال إلى برشلونة

أخبر البرازيلي ويليان وكيل أعماله كيا جورابيتشي، أنه يريد مغادرة نادي تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

حاول ويليان حجز مكانه في التشكيلة الأساسية لنادي تشيلسي إلا أن هناك خلاف وأزمة واضحه مع مدربه الإيطالي أنطونيو كونتي.

قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية، أن وكيل ويليان أجرى محادثات مع رئيس نادي تشيلسي من أجل تركه للانتقال إلى برشلونة الأسباني.





كما زعمت الصحيفة الأسبانية، أن وكيل ويليان حاليًا في أسبانيا لإجراء محادثات مع النادي الكتالوني منذ الأسبوع الماضي.