عاجل.. مجلس الأهلي يوافق على بيع أزارو ويضم لاعب جديد

اتخذ مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، في اجتماع اليوم، العديد من القرارات المهمة الرسمية.

وجاءت قرارات مجلس الأهلي اليوم كالتالي:





1- الأهلي يعبر عنه المتحدث الرسمي من خلال البيانات التي يتم اصدارها أو المركز الإعلامي فقط

2- الموافقة علي بيع المغربي وليد أزارو والاستمرار في التفاوض بشأن بنود العقد

3- اعتماد مجلس إدارة الأهلى توصيات لجنة تحديث حضور الجماهير

4- تكليف رؤوف عبد القادر بتهنئة لاعبي الأهلي الفائزين في دورة البحر المتوسط ورعايتهم

5- اعتماد تشكيل قطاع الناشئين

6- ضم مصطفي البدري لاعب أسوان والموافقة على انتقال أحمد بيكهام لدجلة

7- هيكلة إدارة التسويق بعد تقديم سعد شلبي تصور جديد بشأن الإدارة