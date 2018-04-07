ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عاجل.. مجلس الأهلي يوافق على بيع أزارو ويضم لاعب جديد

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 10:56 م
عاجل.. مجلس الأهلي يوافق على بيع أزارو ويضم لاعب جديد
طباعة
أحمد جمال
 

اتخذ مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، في اجتماع اليوم، العديد من القرارات المهمة الرسمية.

 

وجاءت قرارات مجلس الأهلي اليوم كالتالي:


1- الأهلي يعبر عنه المتحدث الرسمي من خلال البيانات التي يتم اصدارها أو المركز الإعلامي فقط

 

2- الموافقة علي بيع المغربي وليد أزارو والاستمرار في التفاوض بشأن بنود العقد

 

3- اعتماد مجلس إدارة الأهلى توصيات لجنة تحديث حضور الجماهير

 

4- تكليف رؤوف عبد القادر بتهنئة لاعبي الأهلي الفائزين في دورة البحر المتوسط ورعايتهم

 

5- اعتماد تشكيل قطاع الناشئين

 

6- ضم مصطفي البدري لاعب أسوان والموافقة على انتقال أحمد بيكهام لدجلة

 

7- هيكلة إدارة التسويق بعد تقديم سعد شلبي تصور جديد بشأن الإدارة

المزيد عن: محمود الخطيب مجلس إدارة الأهلي قرارات الاهلي بيع أزارو الاهلي الأهلي أزارو
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من المسئول الأول عن سقوط منتخب مصر في المونديال؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/4/2018 11:11:28 PM