عاجل.. مجلس الأهلي يوافق على بيع أزارو ويضم لاعب جديد
الأربعاء 04/يوليه/2018 - 10:56 م
أحمد جمال
اتخذ مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود
الخطيب، في اجتماع اليوم، العديد من القرارات المهمة الرسمية.
وجاءت قرارات
مجلس الأهلي اليوم كالتالي:
1- الأهلي
يعبر عنه المتحدث الرسمي من خلال البيانات التي يتم اصدارها أو المركز الإعلامي فقط
2- الموافقة
علي بيع المغربي وليد أزارو والاستمرار في التفاوض بشأن بنود العقد
3- اعتماد
مجلس إدارة الأهلى توصيات لجنة تحديث حضور الجماهير
4- تكليف
رؤوف عبد القادر بتهنئة لاعبي الأهلي الفائزين في دورة البحر المتوسط ورعايتهم
5- اعتماد
تشكيل قطاع الناشئين
6- ضم مصطفي
البدري لاعب أسوان والموافقة على انتقال أحمد بيكهام لدجلة
7- هيكلة
إدارة التسويق بعد تقديم سعد شلبي تصور جديد بشأن الإدارة
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