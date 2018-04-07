مهدي المشاط: نرحب بأي دور روسي أو أوروبي لدعم التسوية السياسية في اليمن

رحب رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين، مهدي المشاط،، بأي دور روسي أو أوروبي لدعم الجهود المكثفه للوصول لتسوية سياسية في اليمن عبر خلق قدر من التوازن في المواقف الدولية.



وأكدت وكالة الأنباء اليمنية التابعة للحوثيين، على تأكيد المشاط أثناء لقائه رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، أنطونيا كالفو بويرتا، استعداد الحوثيين التعامل بإيجابية كبيرة والترحيب بأي دور أوروبي أو روسي بخصوص دعم التسوية في اليمن، مضيفا أن ذلك سيخلق نوعا من التوازن في المواقف الدولية تجاه اليمن.



وانتقد المشاط دور الأمم المتحدة في اليمن، واصفًا إياه بأن هناك دول بعينها تسيطر عليه دول، ويسيره في اتجاه إطالة أمد الحرب من خلال عرقلة مساعي المبعوث الأممي لتضمن هذه الدول استمرار مصالحها.



وأضاف رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين قائلا: "لقد شرحنا في لقاءاتنا الأخيرة بالمبعوث أنه لا يمكن أن نسمح باستمرار مثل هذا السلوك ولن يضطرونا لتكرار تجربة ولد الشيخ أحمد معه، فالتطويل وإضاعة الوقت سيؤدي في النهاية إلى إفشال مهمته".



ودعا المشاط الاتحاد الأوروبي إلى الضغط على الدول التي تشغل مصانع أسلحتها على حساب دماء اليمنيين لوقف دعمها.





