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ننشر قائمة العروض المسرحية بمهرجان قرطاج (صور)

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 10:53 م
ننشر قائمة العروض المسرحية بمهرجان قرطاج (صور)
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مروى الجلاصي
 
إحتضنت مدينة الثقافة صباح اليوم الأربعاء 4 جويلية 2018، ندوة صحفية للإعلان عن البرنامج المفصل للدورة 54 من مهرجان قرطاج الدولي. كما قام مدير الدورة مختار الرصاع بالإعلان عن كافة العروص الخاصة بمدار قرطاج و التي ستكون هذه السنة تكريما لروح الفقيدة "رجا بن عمار".

و فيما يلي برنامج مدار قرطاج: 

-الثلاثاء 17 جويلية 2018: الإفتتاح: باليه أوبرا تونس "بنات وصلة" لهالة فطومي "الفصول الأربعة" لإيميليو كالكانيو.

-الخميس 19 جويلية 2018: "زواز" لسيرين دوس..

-السبت 21 جويلية 2018: "الرهوط" لعماد المي.

-الثلاثاء 24 جويلية 2018: "الأرامل" لوفاء الطبوبي.

-الخميس 26 جويلية 2018: "صولد وحيد" لعماد جمعة.

-السبت 28 جويلية 2018: "الشقف" لسيرين قنون و مجدي بومطر.

-الثلاثاء 31 جويلية 2018: "سانتا ماديرا" لفرقة MPTA (بالتعاون مع المعهد الفرنسي بتونس).

-الخميس 2 أوت 2018: "فريدم هاوس" للشاذلي العرفاوي.

-السبت 4 أوت 2018: "تابيلا" لفرقة "لينجا".

-الثلاثاء 7 أوت 2018: "في العاصفة" لحسن المؤذن.

-الخميس 9 أوت 2018: "رايونو سيتي" لعلي اليحياوي.

-السبت 11 أوت 2018: الإختتام: (عرض أول) "مونوبول" لمركز الفنون الدرامية و الركحية بالقصرين، إنتاج مشترك مع مهرجان قرطاج الدولي.

و يذكر أن الدورة 54 لمهرجان قرطاج الدولي، تتنوع بين العروض الغنائية و المسرحية و كذلك السنيمائية.

ننشر قائمة العروض المسرحية بمهرجان قرطاج (صور)
ننشر قائمة العروض المسرحية بمهرجان قرطاج (صور)
ننشر قائمة العروض المسرحية بمهرجان قرطاج (صور)
ننشر قائمة العروض المسرحية بمهرجان قرطاج (صور)
ننشر قائمة العروض المسرحية بمهرجان قرطاج (صور)
ننشر قائمة العروض المسرحية بمهرجان قرطاج (صور)
ننشر قائمة العروض المسرحية بمهرجان قرطاج (صور)
ننشر قائمة العروض المسرحية بمهرجان قرطاج (صور)
ننشر قائمة العروض المسرحية بمهرجان قرطاج (صور)
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