ننشر قائمة العروض المسرحية بمهرجان قرطاج (صور)

إحتضنت مدينة الثقافة صباح اليوم الأربعاء 4 جويلية 2018، ندوة صحفية للإعلان عن البرنامج المفصل للدورة 54 من مهرجان قرطاج الدولي. كما قام مدير الدورة مختار الرصاع بالإعلان عن كافة العروص الخاصة بمدار قرطاج و التي ستكون هذه السنة تكريما لروح الفقيدة "رجا بن عمار".





و فيما يلي برنامج مدار قرطاج:





-الثلاثاء 17 جويلية 2018: الإفتتاح: باليه أوبرا تونس "بنات وصلة" لهالة فطومي "الفصول الأربعة" لإيميليو كالكانيو.





-الخميس 19 جويلية 2018: "زواز" لسيرين دوس..





-السبت 21 جويلية 2018: "الرهوط" لعماد المي.





-الثلاثاء 24 جويلية 2018: "الأرامل" لوفاء الطبوبي.





-الخميس 26 جويلية 2018: "صولد وحيد" لعماد جمعة.





-السبت 28 جويلية 2018: "الشقف" لسيرين قنون و مجدي بومطر.





-الثلاثاء 31 جويلية 2018: "سانتا ماديرا" لفرقة MPTA (بالتعاون مع المعهد الفرنسي بتونس).





-الخميس 2 أوت 2018: "فريدم هاوس" للشاذلي العرفاوي.





-السبت 4 أوت 2018: "تابيلا" لفرقة "لينجا".





-الثلاثاء 7 أوت 2018: "في العاصفة" لحسن المؤذن.





-الخميس 9 أوت 2018: "رايونو سيتي" لعلي اليحياوي.





-السبت 11 أوت 2018: الإختتام: (عرض أول) "مونوبول" لمركز الفنون الدرامية و الركحية بالقصرين، إنتاج مشترك مع مهرجان قرطاج الدولي.





و يذكر أن الدورة 54 لمهرجان قرطاج الدولي، تتنوع بين العروض الغنائية و المسرحية و كذلك السنيمائية.



