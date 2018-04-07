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برنت يرتفع مدعوما بهبوط في مخزونات النفط الأمريكية وتهديد من إيران

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 10:55 م
برنت يرتفع مدعوما بهبوط في مخزونات النفط الأمريكية وتهديد من إيران
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وكالات
 
 ارتفعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت يوم الأربعاء مدفوعة بتهديد من قائد عسكري إيراني وهبوط في مخزونات النفط الأمريكية للأسبوع الثاني على التوالي.

وصعدت أسعار برنت فوق 78 دولارا للبرميل بعد أن قال قائد الحرس الثوري الإيراني إنه مستعد لمنع صادرات النفط من المنطقة إذا حظرت الولايات المتحدة مبيعات الخام الإيراني.

وأنهت عقود برنت الأكثر تداولا تسليم سبتمبر أيلول جلسة التداول مرتفعة 48 سنتا لتبلغ عند التسوية 78.24 دولار للبرميل.

وزادت عقود الخام الأمريكي 19 سنتا إلى 74.33 دولار للبرميل مقتربة من أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات ونصف التي سجلتها فوق 75 دولارا في جلسة الثلاثاء.

ولم يكن هناك سعر للتسوية لعقود الخام الأمريكي مع إغلاق السوق في عطلة عيد الاستقلال.

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة هبطت بمقدار 4.5 مليون برميل في الاسبوع المنتهي في 29 يونيو حزيران إلى 416.9 مليون برميل، في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 3.5 مليون برميل.
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