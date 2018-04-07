أحمد الفيشاوي ومحمد ممدوح بطلا فيلم يسري نصر الله القادم





يُذكر أن هذا يعد التعاون الثاني بين المخرج يسري نصر الله والمنتج أحمد السبكي، بعد التجربة الأولى في فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن"، والذي شارك في بطولته ليلى علوي ومنة شلبي وباسم سمرة، ومحمد الشرنوبي وصابرين وأحمد داود ومحمد فراج، من تأليف يسرى نصر وسيناريو احمد عبد الله عن فكرة باسم سمرة.

استعان المخرج يسري نصر الله بالفنان أحمد الفيشاوي، ومحمد ممدوح، لبطولة فيمه الجديد، الذي يستعد لتصويره خلال الفترة المقبلة مع تحديد باقي فريق العمل.