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صراع بين باري سان جيرمان وريال مدريد على نجم فرنسا

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 10:43 م
صراع بين باري سان جيرمان وريال مدريد على نجم فرنسا
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مني العوضي
 
يرغب رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، التعادق مع لاعب خط وسط مميز من أجل تدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ونظرًا لاحتمالية رحيل لوكا مودريتش بعد وصول عروض رائعة لضمه مؤخرًا.

قالت صحيفة "دون بالون" الإسبانية، أن بيريز يخطط للتعاقد مع الفرنسي نجولو كانتي لاعب تشيلسي الإنجليزي، ولكن الصفقة لن تكون سهلة بسبب دخول باريس سان جيرمان فيها.

كما أشارت الصحيفة إلى أن باريس سان جيرمان وضع كانتي كهدف رئيسي للتعاقد معه خلال هذا الصيف رغم أن مالك تشيلسي الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش يرفض فكرة بيع اللاعب الفرنسي.

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