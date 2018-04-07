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إصابة رئيس محكمة في حادث تصادم بالمنيا

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 10:45 م
إصابة رئيس محكمة في حادث تصادم بالمنيا
صورة أرشيفية
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أصيب رئيس محكمة، بكسور وجروح قطعية، وسائقه بكدمات، نتيجة وقوع حادث تصادم علي الطريق الصحراوي الغربي بالمنيا، وتم نقلهما لمستشفي الفيوم العام.

كان اللواء ممدوح عبد المنصف مدير الأمن، تلقى إخطارًا من العميد الدكتور منتصر عويضة مدير مباحث المديرية، بوقوع حادث تصادم علي الطريق الصحراوي الغربي.

بالفحص وانتقال أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف تبين إنقلاب سيارة ملاكي يستقلها رئيس محكمة "م-ح"، حيث قطعت سيارة أخري الطريق علي السيارة التي يستقلها القاضي المصاب، مما أدى إلى إنقلابها وإصابته بكسور وجروح، كما أصيب سائقه "أ-م"، بكدمات وجروح.

تم نقل رئيس المحكمة إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج وتحرر محضرًا بالحادث، وأخُطرت النيابة العامة للتحقيق.
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