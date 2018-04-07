مصطفى الفقي: 30 يونيو كانت أشبه بالتمرد المدني على محمد مرسي
الأربعاء 04/يوليه/2018 - 10:45 م
رقية جمال
قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن المعزول محمد مرسي، لم يكن يحكم مصر وحده، ومكتب الإرشاد هو من كان يحركه.
وأضاف "الفقي"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر"على فضائية "mbc"، اليوم الأربعاء، أنه كان هناك يقين لدى العديد من الشخصيات بسقوط حكم الإخوان، مشيرًا إلى أن الدكتور منير فخري عبد النور اتصل به وقال له أن 30 يونيو سيكون نهاية الإخوان.
وتابع، أن ماحدث بالمحافظات في 30 يونيو كان أشبه بالتمرد المدني علي "مرسي" لكن "مرسي" لم يلتقط الرسالة، مشددًا على أن العصيان المدني والنزول للشارع هي وسيلة إسقاط أي نظام.
وقال إنه التقى بالمشير عبد الفتاح السيسي، وأكد له أن زمن الانقلاب العسكري انتهي، وأن القوات المسلحة لايمكن أن تتحرك إلا بناءًا على رغبة وطلب الشعب المصري وهذا ماحدث.
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