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أبرز وأهم أخبار محافظة قنا اليوم الأربعاء 4/7/2018

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 10:44 م
أبرز وأهم أخبار محافظة قنا اليوم الأربعاء 4/7/2018
صورة أرشيفية
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بسام عبدالحميد
 
شهدت محافظة قنا اليوم الأربعاء،العديد من الأحداث الهامة أبرزها حيث تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز نجع حمادي، في محافظة قنا، من ضبط تشكيل عصابي، بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه.

فيما واصلت كليات التربية الرياضية والتربية النوعية والفنون الجميلة بجامعة جنوب الوادى تحت رعاية الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة استقبال طلاب الثانوية العامة الراغبين في أداء اختبارات القدرات للالتحاق بهذه الكليات وأكد رئيس الجامعة على أن الاختبارات تسير في هدوء وتم توفير كل وسائل الراحة للطلاب وهناك لجان لاستقبال الطلاب وأولياء امورهم والعمل على تذليل كل الأمور لهم والرد على استفساراتهم.


بينما صرح اللواء أحمد أبوبكر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، شمال قنا، أنه تم عقد اجتماع بحضور اللجنه المشكله لوضع تسعيره التوكتوك داخل مدينه فرشوط وبحضور بعض من الأهالي المهتمين بذات الشأن.
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