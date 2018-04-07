انتحار ربة منزل احتجاجًا على زوج زوجها من أخرى بالمنيا



تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتم التحفظ علي الجثة بمشرحة المستشفي العام، تحت تصرف النيابة التي باشرت التحقيقات.

انتحرت ربة منزل مقيمة بعزبة تابعة لمركز أبوقرقاص بالمنيا، اليوم، اعتراضًا علي إقدام زوجها علي الزواج من سيدة أخري، حيث اشعلت النيران في جسدها باستخدام إسطوانة البوتاجاز للتخلص من حياتها.تلقي اللواء ممدوح عبد المنصف مدير الأمن، إخطارًا من العميد الدكتور منتصر عويضة مدير مباحث المديرية، بورود إشارة للعميد حمدي أبو شناف مأمور مركز شرطة أبوقرقاص، من المستشفي العام، بوصول "ج-ع-ع" 42 عامًا ربة منزل، متزوجة من "أ-خ –ع"، جثة هامدة، إثر اصابتها بحروق متفرقة بأنحاء الجسم.شكل العميد علاء الجاحر رئيس مباحث المديرية فريق بحث جنائي بإشراف المقدم عصام أبو الفضل رئيس فرع البحث للجنوب، وقيادة الرائد هشام العسقلاني رئيس مباحث مركز أبوقرقاص، والرائد محمد بكر المعاون الأول، وبالفحص تبين أن الزوجة انتحرت عن طريق إشعال النيران في جسدها مستخدمة أسطوانة بوتاجاز، اعتراضًا علي زواج زوجها من سيدة أخرى.