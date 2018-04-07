على رأسهم بوجبا.. ميسي يطلب من برشلونة التعاقد مع 5 لاعبين

يرى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أن نادي برشلونة يحتاج بعض الإضافات للمنافسة على لقب الشامبيونزليج في الموسم الجديد، لذلك قام بتحديد بعض الأسماء ووضعها أمام المدير الفني للبارسا إرنستو فالفيردي، للتعاقد معها.





قالت صحيفة "دون بالون" الإسبانية، أن ميسي طلب التعاقد مع عدد من اللاعبين أبرزهم؛ المدافع الفرنسي كليمنت لينجليت، الظهير الأيمن سيرجي روبرتو كما أنه يعلم جيدًا رفض برشلونة التعاقد مع آرثر وبالفعل تم إغلاق الصفقة.



