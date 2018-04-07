ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

على رأسهم بوجبا.. ميسي يطلب من برشلونة التعاقد مع 5 لاعبين

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 10:40 م
على رأسهم بوجبا.. ميسي يطلب من برشلونة التعاقد مع 5 لاعبين
طباعة
منى العوضي
 

يرى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أن نادي برشلونة يحتاج بعض الإضافات للمنافسة على لقب الشامبيونزليج في الموسم الجديد، لذلك قام بتحديد بعض الأسماء ووضعها أمام المدير الفني للبارسا إرنستو فالفيردي، للتعاقد معها.


قالت صحيفة "دون بالون" الإسبانية، أن ميسي طلب التعاقد مع عدد من اللاعبين أبرزهم؛ المدافع الفرنسي كليمنت لينجليت، الظهير الأيمن سيرجي روبرتو كما أنه يعلم جيدًا رفض برشلونة التعاقد مع آرثر وبالفعل تم إغلاق الصفقة.


أكدت الصحيفة الإسبانية، أن ميسي يعلم رفض يوفنتوس التخلي عن بيانيتش لذلك وضع بديله وهو أدريان رابيو، وفاجأ الليو مدربه بوضع اسم بول بوجبا، بالإضافة إلى ويليان البرازيلي.

المزيد عن: ميسي كورة رياضة بوجبا برشلونة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
من المسئول الأول عن سقوط منتخب مصر في المونديال؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/4/2018 11:11:28 PM