ضبط مبيض محارة اتفق مع آخر لتزوير شهادة نجلتة لإلحاقها بمدرسة التمريض

تمكن رجال مباحث الادارة العامة الاموال العامة بمنطقة شمال الصعيد من ضبط مبيض محارة قام بالاتفاف مع أحد الأشخاص بتزوير شهادة نجلتة في الشهادة الإعدادية حتى يتمكن من الحاقها بمدرسة تمريض المنيا نظير مبلغ مالي.



تلقى اللواء علي سلطان مدير الادارة العامةلمباحث الاموال العامة معلومة من العقيد ايهاب زكريا مفتش بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة شمال الصعيد تفيد قيام عاشور.ص.س ٤٠ سنه مبيض محارة مقيم مغاغة بتزوير شهادة اتمام المرحلة الاعدادية لنجلتة حتي يتمكن من الحاقها بمدرسة التمريض بالمنيا.





اكدت تحريات المقدم باسم مصطفي مفتش بمباحث الاموال العامة بمنطقة شمال الصعيد بصحة الواقعة تم ضبط ولي أمر الطالبة واعترف تفصيليا بارتكاب الواقعة قائلا انا اب كتب اب وكنت اتمني ان اقدم لنجلتي اية بمدرسة التمريض حتي اضمن لها وظيفة وخاصة ان تلك المدرسة لها امر تكليف الا ان القدر لميشاء ذلك فقد حصلت علي مجموع د رجات في الصف الثالث الاعدادى ٢٢٧ درجة ولم توهلها تلك الدرجات للالتحاق بمدرسة التمريص فقمت بالاستعانة باحد الاشخاص ويدعي محمد.م.ن مقيم مركز مطاي حتي يتمكن من التلاعب والتزوير في مجموع درجات شهاده اتمام الدراسه بالتعليم الاساسي نظير مبلغ مالي قدرة ٥٠٠ جنيه وبالفعل تقابلنا عدة مرات وتم الاتفاق علي المبلغ واخذ الشهادة وقام بالتلاعب والتزوير في مجمع الدرجات من ٢٢٧ درجة إلى ٢٣٧ درجة بزيادة ١٠ درجات حتى تؤهل نجلتي الالتحاق بكل سهولة بمدرسة تمريض المنيا وربنا كرمنا بعد ذلك وحملها بالستر ونجحت في الصف الأول بمدرسة التمريض ومرت الأمور بسلامة.



وبسؤال الطالبة اية.ع.ص.س ١٦سنة عن درجاتها اقرت بانها حصلت علي ٢٢٧ وانها التحقت بالمدرسة وحاليا بالصف الثاني بمدرسة التمريض.



أفادت التحريات الأولية بقيام المتهم الهارب بالتزوير في المحرر ات الرسمية وبالاستعلام عن درجات الطالبة من مديرية التربية والتعليم ومديرية الصحة ادارة التدريب تبين أن الطالبة حاصلة علي ٢٧٧ درجة بينما تم القبول بمدرسة التمريض بمجموع ٢٣٠ درجة ولذا لجاء الاب الي الاتفاق مع المتهم الهارب بالتزوير في شهادة اتمام الشهادة الاعدادية وتزوير٠ ١ درجات وتدوينها بالشهادة حتي يتمكن من التحاقها بمدرسة التمريض ولكن بمجموع درجات ٢٣٧ درجة بدلا من الدرجة الاصلية ٢٢٧ الحاصلة عليها الطالبة.



حرر محضر بالواقعة وجار إخطار المستشار محمد جمال مدير نيابة مغاغة التحقيق في الواقعة.