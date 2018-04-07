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والد "فتاة المترو": إقبال نجلتي على الانتحار يرجع إلى تأثرها بوفاة والدتها

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 10:38 م
والد فتاة المترو: إقبال نجلتي على الانتحار يرجع إلى تأثرها بوفاة والدتها
الفتاة المنتحرة
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كساب أحمد
 
قال يحي محمد، والد الفتاة المنتحرة أمام المترو، إن ابنته في يوم الحادث طلبت منه الخروج لزيارة خالتها، وبعد أن تأخرت قام بالبحث عنها فلم يجدها.

وأضاف "محمد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الأربعاء، أن الشرطة جاءت إليه وأخبرته بأن نجلته انتحرت أمام المترو، وذهب إلى المشرحة وتأكد من شخصيتها.

وتابع أن نجلته حاصلة على دبلوم ولا تعمل، مشيرًا إلى أن اقبالها على الانتحار يرجع إلى تأثرها بوفاة والدتها، وليس بسبب الأحوال المادية خاصة أنه ميسور، معقبًا: "حساسة أكتر من اللازم".
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