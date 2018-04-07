راية المثليين ترفرف في سماء سفارة بريطانيا في الجزائر (صورة)

نصبت السفارة البريطانية في الجزائر اليوم الأربعاء راية المثليين جنسيا المكونة من ألون قوس قزح إلى جانب علم المملكة البريطانية.





وقالت السفارة في منشور لها على صفحتها الرسمية على الفيسبوك أنّ "اللورد أحمد - وزير شؤون حقوق الإنسان وحرية الدين و المعتقد الذي يزور الجزائر حاليا – رفع علم قوس قزح مرفوقا بالسفير باري لوين، للاحتفال بفخر لندن يوم السبت". وفق "روسيا اليوم"





وعبّر الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الجزائريين عن رفضهم لهذه المبادرة التي تتعارض مع قيم وتقاليد المجتمع الجزائري المحافظ حسب تعبيرهم.





وتُعدّ أيام الفخر احتفالات سنوية تدعو إلى رفع التجريم والهوموفوبيا ضدّ المثليين.



