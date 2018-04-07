حارس المكسيك يقترب من الدوري الإيطالي

اقترب جييرمو أوتشوا، حارس منتخب المكسيك من الانضمام للدوري الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





قالت صحيفة "ريكورد" المكسيكية، أن خورخي بيرلانجا وكيل أوتشوا قد سافر إلى إيطاليا من أجل إجراء مفاوضات مع الأندية المهتمة بضمه.





وزعمت الصحيفة المكسيكية، أن وكيله عقد اجتماعات مع أندية جنوى ونابولي حتى الآن ولم يتواصل لاتفاق نهائي أو حسم لمصير أوتشوا.





يعتبر أوتشوا أسطورة كرة القدم المكسيكية يبلغ من العمر 33 عامًا، وقد خاض 94 مباراة دولية، كما أثار إعجاب الجميع في كأس العالم 2018، رغم خروج فريقه من دور الستة عشر أمام البرازيل.



