أول خطوة من يوفنتوس لشراء كريستيانو رونالدو

أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي تشيلسي يتفاوض في الوقت الحالي مع جونزالو هيجواين من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ودعم مركز الهجوم في الفريق.

قالت صحيفة "سكاي سبورت" الإيطالية، أن في حالة تعيين ماوريسيو ساري مدربًا لتشيلسي سيتم التعاقد مع الأرجنتيني هيجواين مقابل دفع 60 مليون يورو لليوفي.





كما أكدت أن يوفنتوس سيوافق بسرعة على بيع الأرجنتيني لجمع الأموال اللازمة لإتمام صفقة شراء كريستيانو رونالدو مقابل 100 مليون يورو.





قضى هيجواين موسمًا رائعًا في نابولي تحت قيادة ساري في 2015- 2016 حيثُ سجل خلال هذا الموسم 36 هدفًا.