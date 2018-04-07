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أودريوزولا في طريقه لريال مدريد

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 09:42 م
أودريوزولا في طريقه لريال مدريد
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الفجر الرياضي
 
أكدت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد على وشك إتمام صفقة لاعب ريال سوسيداد ألفارو أودريوزولا خلال الساعات القليلة المقبلة.


وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن أودريوزولا سيتوجه إلى ريال مدريد للخضوع للفحص الطبي تمهيدًا للتوقيع على عقود انتقاله لملعب سانتياجو برنابيو هذا الصيف.


ومن المتوقع أن يصبح ألفارو أودريوزولا لاعبًا للنادي الملكي خلال الساعات المقبلة ، وستكلف الصفقة خزائن ريال مدريد 30 مليون يورو بالإضافة إلى 5 مليون يورو كمتغيرات.
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