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مختار الرصاع "هالة المالكي من أجمل الأصوات التونسية" (فيديو)

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 09:29 م
مختار الرصاع هالة المالكي من أجمل الأصوات التونسية (فيديو)
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مروى الجلاصي
 
صرح مختار الرصاع مدير الدورة 54 لمهرجان قرطاج الدولي، بأن الفنانة التونسية هالة مالكي تستحق الصعود على خشبة المسرح الأثري للغناء بمهرجان قرطاج، منوها بصوتها الرائع الذي إعتبره من أفضل الأصوات التونسية.

و ردا عن سبب إختيار إدارة المهرجان لهالة إثر ظهورها ببرنامج "ذو فويس"، فقد أكد الرصاع بأنه عندما كان يدير مهرجان المدينة طلب منها الغناء بالمسرح البلدي بالعاصمة إلا أنه لم يقع إتمام الإتفاق بين الطرفين.

و بذات الصدد، قال مدير الدورة 54 لمهرجان قرطاج الدولي مختار الرصاع بأن الجمهور التونسي يتابع برنامج "ذو فويس" و كافة برامج "الشوو بيز" التي تعتبر موجة، و هالة المالكي في أعلى هذه الموجة و ليس أسفلها لذا وجب إستغلالها، على حد قوله.

و يذكر أن هالة المالكي ستحيي حفلا فنيا بالدورة 54 من مهرجان قرطاج الدولي يوم الإثنين 30 جويلية 2018، لتكون المرة الأولى التي تصعد فيها نجمة "ذو فويس" على المسرح الأثري لقرطاج.

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