جمعية "محبى فريد الأطرش" تحيي الذكرى الـ74 لصوت الكروان "أسمهان"

تحيى جمعية "محبى الموسيقار فريد الأطرش" برئاسة الفنان عادل السيد، ذكرى وفاة صوت الكروان الفنانة "اسمهان" التى رحلت عن عالمنا منذ 74 عام، وذلك فى السابعة والنصف من مساء يوم السبت 7 يوليو الجارى بفندق سفنكس بجوار مبنى مجلس الشعب.

بحضور أبطال مسلسل اسمهان، الفنان "أحمد صيام" الذى مثل دور محمد الأصبجى، والفنان "فراس ابرهيم" الذى قام بدور فؤاد الأطرش، والفنانة " أمل رزق" التى قامت بدور أمينة البارودى .

ويتضمن برنامج الحفل، تكريم اسم الشاعر "أحمد رامي" عن أغنية ليالى الأنس التى تعد من أشهر ماتغنت به أسمهان، ويستلم التكريم نجلته الدكتورة إلهام أحمد رامي، وأيضا تكريم الدكتور أحمد عيد مراد، رئيس الاتحاد العربي بكندا، وهو من أصدقاء الموسيقار فريد الأطرش، تقديرا لما قام به فى تحمل تكلفة اصلاح وترميم ضريح اسمهان علي نفقته الخاصة .

ويتحدث رئيس الجمعية عن الفنانة أسمهان التي رحلت عن عمر يناهز 27 عاما فى 14 يوليو 1944 أثناء تصوير فيلم "غرام وانتقام" التى قامت ببطولته أمام عملاق الفن الفنان يوسف وهبى، كما يتحدث رئيس الجمعية عن أهم أعمالها التى تعد محطات أساسية فى رحلتها الفنية .

ويتخلل برنامج الحفل باقة من أغانى أسمهان وشقيقها الفنان فريد الأطرش، يتغنى بها مطربة الأوبرا أحلام، والمطربة أسمهان، والمطربة زينب المصري، والمطربة هبة الخولي، والمطرب محمد وحيد، والمطرب سعيد العندليب .