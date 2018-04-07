هذا ما فعله "النبي" عندما وجد قطعة خبز ملقاة في البيت (فيديو)

قال الدكتور محمد وهدان من علماء الأزهر الشريف إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل ذات يوم على السيدة عائشة فوجد كسرة خبز ملقاة على الأرض فغضب النبي، وكان صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه، وإنما كان يغضب إذا انتهكت حرمات الله.





وأضاف وهدان خلال أحد البرامج الفضائية: قال النبي لعائشة : "حسني جوار نعم الله فإن النعمة إذا دخلت بيت ولم يصنها أهل البيت نفرت منهم".





وتابع وهدان : اعلموا أنه إذا كان لدى شخص نعم كثيرة وقلت منه فاعلم أنه لم يصنها أو يشكر الله عليها ، لقوله تعالى : "ولإن شكرتم لأزيدنكم".