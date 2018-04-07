حمدي الوزير يرد على اتهامه بالتحرش بفتاة أثناء مباراة مصر وروسيا

رشح الفنان حمدي الوزير، البرازيل للفوز بكأس العالم، معقبًا: "بحب الكرة بتاعتهم، وطول عمري مرتبط بيهم"، لافتًا إلى أنه كان لاعب كرة قدم في نادي المصري البورسعيدي في السبعينات.





وأضاف "الوزير"، خلال حواره ببرنامج "آخر النهار"، الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، المذاع عبر فضائية "النهار وان" مساء الأربعاء، أنه كان سعيدًا سعادة شديدة بالذهاب إلى روسيا لمشاهدة مباريات كأس العالم، وأنه مفتون بتاريخ الأمة الروسية، وأن الأمة الروسية تضاهينًا تقريبًا.





وعلق على خسارة المنتخب، قائلًا: "المسألة مسألة إمكانيات، ويجب علينا أن نطورها بدلًا من أن نجلد نفسنا"، مؤكدًا أنه ضد النقد الشديد اللاذع.



