رسالة سلمى صباحي إلى صديقها الراحل عمرو سمير في عيد ميلاده

تذكرت الإعلامية سلمى صباحي، صديقها المذيع عمرو سمير، مع حلول عيد ميلاده الذي يوافق 3 يوليو.





وتمنت "صباحي" أن يكون في مكان أفضل وأن تظل دائما سيرته طيبة بين الناس.





وعاشت سلمى صدمة كبيرة بعد سماعها خبر وفاة عمرو، وظلت لفترة طويلة تتحدث عنه عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي وتنشر صور وفيديوهات لأوقات سعيدة جمعتهما، وتدعوا الله له بالرحمة والمغفرة.





وتوفي المذيع الشاب عمرو سمير أول يوليو 2017، عن عمر 33 عام أثر أزمة صحية أثناء تواجده في أسبانيا للاستجمام هناك.